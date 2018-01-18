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Франция требует созвать экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Сирии

21.01.2018 15:35|ПсковКомментариев: 24

Франция требует созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с ситуацией в Сирии. Об этом сообщил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан. 

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции против формирований Курдов в сирийском Африне. Сегодня турецкий премьер Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции. Он также сказал, что против этих действий не возражает Россия.

Начать военную операцию против сирийских курдов Анкаре позволил вывод российских войск из Африна, отметил в интервью «Эху Москвы» директор центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Между тем курды заявляют, что наступление турецкой армии было успешно отбито в ходе ожесточенных боев.

В дальнейшем было распространено заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он утверждает, что после начала военной операции из сирийского Африна бегут террористы, сообщает агентство РИА Новости.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 24Версия для печати
 

 
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