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В Германии медбрата обвинили в убийстве почти 100 пациентов

Прокуратура немецкого Ольденбурга предъявила бывшему медбрату Нильсу Хегелю обвинение в убийстве почти 100 пациентов. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Spiegel, его обвинили в убийстве 62 человек в Ольденбурге и 35 пациентов больницы Дельменхорста.

Ранее Хегель признался в убийстве около 90 пациентов. В свою очередь, специалисты, которые занимались проведением токсикологической экспертизы, уверены, что он отравил гораздо большее количество людей.

Медбрата-убийцу впервые раскрыл его коллега. Один из пациентов Хегеля выжил после инъекции, а его самого посадили на 7,5 года за покушение на убийство. Эксгумация тел других пациентов показала наличие в них следов лекарства.

Медбрат рассказал, что делал смертельную инъекцию, чтобы затем попробовать реанимировать пациентов и выступить в роли спасителя.