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Россия и Вьетнам подготовили трехлетний план военного сотрудничества - Шойгу

Вопросы российско-вьетнамского военного и военно-технического сотрудничества обсудили министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Вьетнама Чан Дай Куанг во вторник на переговорах в Ханое, сообщает «Интерфакс-АВН».

«Сотрудничество между нашими странами носит стратегический, дружественный характер», - сказал С.Шойгу на переговорах.

По его словам, это подтверждается регулярностью встреч, в том числе на высшем уровне между президентами России Владимиром Путиным и Вьетнама Чай Дай Куангом.

С.Шойгу отметил, что ранее во вторник на встрече с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем были обсуждены шаги, которые необходимо сделать для реализации договоренностей президентов России и Вьетнама.

«Мы подготовили план на ближайшие три года - с 2018 по 2020 - план нашего сотрудничества в военной сфере, план проведения совместных мероприятий, встреч, учений», - сказал С.Шойгу.