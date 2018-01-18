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Правительство Латвии одобрило перевод русских школ на латышский язык

Правительство Латвии одобрило поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный переход учебных заведений национальных меньшинств на латышский язык.

По сообщениям СМИ, реформа должна начаться в сентябре 2017 и завершиться в 2021-2022 году. Планируется, что в 2020 году на латышском языке будут учиться 80% школьников седьмых классов, а в 2022 обучение на государственном языке будет осуществляться во всех классах.

Как отмечает Газета.Ру, ранее в Риге прошло шествие в защиту русского языка.