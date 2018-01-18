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В России принята новая программа вооружения

В России принята новая Государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018-2027 год. Как пишет «Интрфакс», об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе посещения ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация - Уфимское моторостроительное производственное объединение».

«Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный (оборонный) заказ до 2027 года», - сказал Владимир Путин.

Он заверил, что ОПК в эти годы будет работать стабильно и ритмично. Новая программа вооружения будет реализовываться с 2018 по 2027 год.

На итоговой коллегии Минобороны РФ в конце прошлого года Владмир Путин заявил, что особый акцент в ГПВ будет сделан на оснащении войск высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами, а также средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы.