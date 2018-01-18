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Часы Судного дня перевели вперед

Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и угрозы, связанные с климатом, после анализа новых рисков было решено передвинуть на 30 секунд вперед, сообщает Лента.ру.

Теперь часы показывают 23:58, то есть до конца света осталось две минуты. Во время пресс-конференции в Вашингтоне специалисты заявили, что решение было принято в связи с «угрозой, порожденной злоупотреблением информационными технологиями». Вместе с тем ученые указывают, что «ситуация с ядерным оружием на планете близка к катастрофе», а проводимые Северной Кореей испытания несут угрозу всему человечеству. Однако специалисты уверены, что в будущем стрелка передвинется назад.

«Мир стал свидетелем уязвимости демократии к дезинформации. Но есть проблема с злоупотреблением соцсетями. Лидеры реагируют, на сообщения граждан, а они могут использовать силу интернета для улучшения долгосрочных перспектив своих детей и внуков. Они могут потребовать действий по уменьшению угрозы ядерной войны и изменения климата. Они могут воспользоваться этой возможностью, чтобы создать безопасный и спокойный мир», - говорится в заявлении.

В последний раз стрелки передвигались в 2017 году также на 30 секунд после заявления президента США Дональда Трампа по поводу использования и распространения ядерного оружия. Ранее, в 2015-м, их сдвинули сразу на две минуты вперед.

Часы Судного дня были созданы в 1947 году американскими учеными и редколлегией журнала Bulletin of Atomic Scientists. Первоначально наступление полночи ассоциировалось исключительно с ядерной катастрофой (в частности, поводом для начала «обратного отсчета» стали атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 1945 года). Затем стали учитываться другие факторы, угрожающие человечеству, - экологические и технологические.