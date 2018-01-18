В России и мире

Россия и США проведут совместные эксперименты в сфере космических исследований

Серия уникальных экспериментов российских ученых продолжится с участием американцев; по предложению США программа опытов по имитации полетов в дальний космос SIRIUS дополнится двумя годовыми проектами с российско-американским экипажем, сообщает в пятницу газета «Известия».

«На Хорошевском шоссе в Москве (там находится Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН - ИФ) международная команда добровольцев будет жить и работать в полной изоляции от внешнего мира, как на космическом корабле во время межпланетного полета. Это позволит подготовиться к будущим длительным миссиям, в том числе на окололунную орбитальную станцию Deep Space Gateway», - говорится в публикации.

Как рассказали изданию в ИМБП РАН, на состоявшихся в декабре 2017 года в Москве переговорах с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представители США изъявили желание принять участие в проводимой ИМБП серии экспериментов по имитации полетов в дальний космос. Американские ученые предложили добавить к программе SIRIUS еще два исследования (каждое длиной в год) с участием совместного российско-американского экипажа из шести человек, отмечается в статье.

«Американские коллеги выразили заинтересованность в расширении пятилетней научной программы, которая должна была закончиться единственным экспериментом по годовой изоляции», - заявил газете директор ИМБП Олег Орлов.

По его словам, российские ученые поддержали эту инициативу, которая теперь должна быть закреплена в официальных документах.

Издание напоминает, что программа SIRIUS реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь - к работе на окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. Госкорпорация «Роскосмос» и NASA в сентябре 2017 года договорились о создании этой станции. Планируется, что ее первый модуль стартует с Земли в 2022 году, а экипаж будет международным, поясняет газета.

«Подразделение NASA Human Research Program (программа исследований человека - «Известия») действительно планирует принять участие в будущих миссиях по изоляции в наземном экспериментальном комплексе», - сообщили изданию представители NASA.

В ИМБП РАН добавили, что, помимо этого подразделения NASA, в программе SIRIUS готовится принять участие Немецкое космическое агентство. Свою заинтересованность в проекте подтвердили также ученые из Японии, Италии, Франции и ряда других стран, пишут «Известия».