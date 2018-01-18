Путин представил кандидатуру Зорькина на должность главы КС РФ

Президент РФ Владимир Путин представил кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда РФ, сообщается на сайте Кремля.
Согласно сообщению, президент представил кандидатуру В.Зорькина в Совет Федерации, руководствуясь статьей 23 Федерального Конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации».
Накануне глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что Совет Федерации рассмотрит вопрос о переназначении В.Зорькина председателем Конституционного суда РФ на заседании 31 января и что палата готова поддержать его кандидатуру.
«Соответствующие документы поступили, Совет Федерации рассмотрит их 31 января», - сказал А.Клишас «Интерфаксу», отвечая на вопрос, пришли ли в СФ документы, в которых предлагается переназначить В.Зорькина председателем КС.
Отвечая на вопрос, готова ли палата поддержать кандидатуру В.Зорькина, А.Клишас сказал: «Да».
В.Зорькину 18 февраля исполнится 75 лет. Следующий срок в должности председателя КС будет для него уже пятым подряд после возвращения на этот пост в 2003 году.