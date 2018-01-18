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В России и мире

США расширили санкции против России

26.01.2018 19:12|ПсковКомментариев: 4

 США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине. В черный список внесли 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девять компаний, следует из документа, опубликованного американским Минфином, пишет РИА Новости.

Среди них заместитель министра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, а также дочерние структуры «Сургутнефтегаза», «Силовых машин» и «Технопромэкспорта».

Кроме того, еще по 12 компаниям санкции были уточнены.

Источник: Псковская Лента Новостей
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