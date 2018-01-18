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МВД признало недействительными паспорта двух российских геев, получивших штамп о браке

В Министерстве внутренних дел РФ началась служебная проверка после того, как двое мужчин заполучили в свои паспорта штампы о регистрации однополого брака, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк. По ее словам, паспорта этих граждан уже признаны недействительными.

Ирина Волк подчеркнула, что по результатам проверки «сотрудница, допустившая нарушения законодательства», а также ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел. «Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов», - добавила она.

В чем заключается незаконность зарегистрированного брака, пояснила в беседе с РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

Она отметила, что браки между гражданами РФ, заключенные за пределами России с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в РФ, если отсутствуют предусмотренные законом обстоятельства, препятствующие заключению брака (статья 158 Семейного кодекса).

При этом нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое применение противоречило бы основам правопорядка РФ. В этом случае применяется законодательство РФ (статья 167 кодекса).

По словам Муравьевой, в соответствии с Концепцией государственной семейной политики в России на период до 2025 года к традиционным семейным ценностям относятся ценности брака, понимаемого исключительно как «союз мужчины и женщины».

О регистрации брака Евгений Войцеховский и Павел Стоцко рассказали накануне. Мужчины 4 января расписались в Дании, затем перевели документы на русский и заверили у нотариуса. После этого, по их словам, в МФЦ им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, тем самым подтвердив, что брак официально зарегистрирован. Они отметили, что сотрудник центра оформил документы «без лишних вопросов, не меняясь в лице».

В МФЦ эту информацию опровергли и заявили, что не обладают полномочиями проставлять в паспорта штампы о браке. В то же время там уточнили, что признать брак могут специалисты МВД, отделения которых располагаются на территории некоторых центров госуслуг.

Произошедшим заинтересовались и в Госдуме. В частности, депутат Анатолий Выборный в пятницу заявил, что намерен проверить российские законы и, если там есть лазейки, позволившие двум мужчинам признать на территории РФ однополый брак, изменить законодательство.

В целом парламентарии сошлись во мнении, что однополые браки противоречат ценностям России. Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева сказала, что в России нельзя зарегистрировать однополый брак, «исходя из ценностей, традиций и культуры нашего народа». А председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников также напомнил о том, что Семейный кодекс РФ допускает брак только между мужчиной и женщиной.