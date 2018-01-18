В России и мире

Британия нашла способ защититься от России с воздуха

В Великобритании началось строительство нового радара, который будет защищать воздушное пространство страны и участников НАТО в случае военной агрессии со стороны России. Об этом сообщается на сайте британского Минобороны, пишет Лента.ру.

Строительство радиолокатора на Шетлансдких островах (север Шотландии) обойдется в 10 миллионов фунтов стерлингов (около 14,2 миллиона долларов). Система будет регистрировать неопознанные гражданские и военные самолеты, а затем передавать данные в национальный центр быстрого реагирования.

«Влияние России выходит за пределы восточных границ Европы, и угроза для нас реальная и серьезная», - цитирует пресс-служба британского министра обороны Гэвина Уильямсона.

По мнению начальника штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании Стивена Хиллиера, радиолокатор позволит также всем европейским странам защитить свое воздушное пространство от «растущего давления со стороны России».

Ранее в субботу, 27 января, сообщалось, что США могут увеличить на 13 процентов свой оборонный бюджет на 2019 год, чтобы «сдерживать» военные угрозы и «бороться с такими державами, как Китай и Россия».

22 января глава британского Генштаба Ник Картер заявил, что страна тратит на свою оборону меньше, чем Россия, поэтому Великобритании необходимо пересмотреть свой расходы. В противном случае Москва может начать гибридную войну против Соединенного Королевства, уверен Картер.