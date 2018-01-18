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Полиция обвиняет москвичей, заключивших гей-брак в Дании, в умышленной порче паспортов

Столичная полиция возбудила дело в отношении москвичей, которым удалось в МФЦ в Москве получить отметки в паспортах о регистрации брака. Как сообщает телеграм-канал Mash, дело заведено по статье «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность».

В ведомстве отметили, что паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам дела и дальнейшему обмену.

Напомним, свидетельство о браке двух мужчин заверили в МИД Дании, после чего документ перевёл и заверил нотариус. Россияне отнесли документы в МФЦ, где им поставили печати в паспорта на странице «Семейное положение». Как ранее писал Лайф, МВД сообщило об увольнении сотрудницы МФЦ, зарегистрировавшей гей-брак.