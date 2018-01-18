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Стало известно, когда выйдет последний сезон «Игры престолов»

Актриса «Игры престолов» Мэйси Уильямс рассказала о том, что первая серия заключительного сезона сериала появится на экранах в апреле 2019. Об этом сообщает издание «Газета.ру».

«Мы заканчиваем в декабре, и первый эпизод появится в эфире в апреле (2019 года)… В финальную версия вошло много всего. Вы бы не захотели спешить в этом сезоне. Мы обязаны нашим зрителям тем, что сделали этот сезон на пределе возможностей», - заявила Ульямс в интервью.

Исполнительница роли Арьи Старк также призналась, что хотела бы, чтобы ее героиня нашла себя и избавилась от злости и желания мстить, которые сопровождали ее в путешествии.

Ранее программный директор HBO Кейси Блойс объяснил, почему сериал «Игра престолов» не вернется раньше 2019 года.