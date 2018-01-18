В России и мире

Польский премьер назвал Россию самой большой угрозой для его страны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Россия является самой большой угрозой для его страны, передает Politico.

«Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России», - ответил Моравецкий на вопрос о том, какая угроза для Польши представляется ему наибольшей.

Как пишет «Газета.Ru», польский премьер также призвал готовиться ко «вторжению» России на Украину, подчеркнув, что «лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия».