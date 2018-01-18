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В Финляндии выбирают президента

Президентские выборы проходят сегодня в Финляндии. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, пишет «Росбалт».

По данным министерства юстиции страны, правом голоса обладают 4,5 миллиона человек. Досрочно уже проголосовали 36,7% избирателей, в том числе премьер-министр и президент.

Кандидаты на кресло президента - Мерья Кюлленен от «Левого союза», Пекка Хаависто от партии «Союз зеленых», бывший премьер-министр Матти Ванханен от «Финляндского центра», Лаура Хухтасаари от партии «Истинные финны», Туула Хаатайнен от Социально-демократической партии, Пааво Вяюрюнен, член Европарламента, Саули Ниинисте, нынешний глава государства и независимый кандидат, а также Нильс Торвальдс от Шведской народной партии.

Также сегодня выбирают президента на Кипре. Накануне президента избрали в Чехии - им снова стал Милош Земан.