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В Петербурге простились с Людмилой Сенчиной

Прощание с народной артисткой России Людмилой Сенчиной завершилось в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, сообщает РИА Новости.

Гроб с телом певицы в окружении венков установили на сцене Большого зала театра, где Сенчина была солисткой с 1970 по 1975 годы. Все помещение заполнили поклонники, которые пришли проститься с певицей.

Во время гражданской панихиды зачитали телеграммы со словами соболезнования от Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, министра культуры Владимира Мединского.

Прощание с Сенчиной по актерской традиции завершилось аплодисментами сотен людей, прозвучавшими на улице, когда выносили гроб с телом певицы.

Фото РИА Новости

Напомним, Сенчина ушла из жизни 25 января на 68-м году жизни после продолжительной болезни.