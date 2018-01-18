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Скончался основатель IKEA

Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался в возрасте 91 года, пишет РИА Новости.

«Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланд… Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут помнить о нем с теплотой», - говорится в сообщении IKEA, опубликованном в Facebook.

Шведский предприниматель Кампрад основал предприятие Ikea, когда ему было 17 лет. С 1973 по 2014 год проживал в Швейцарии. По состоянию на 2009 год был самым богатым жителем этой страны. В 2014 году вернулся в Швецию в знак протеста против высоких налогов.