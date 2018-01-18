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По примеру США в России предложили ввести систему грин-карт для привлечения мигрантов

Эксперты Центра стратегических разработок Алексея Кудрина предложили ввести в России систему грин-карт для привлечения мигрантов. Как пишет «Лента.ру», об этом говорится в докладе «Миграционная политика: диагностика, вызовы, предложения».

Авторы доклада предлагают применить в России зарубежный опыт, в частности Канады и США. Это предполагает введение балльной системы отбора, разделения мигрантов на группы в зависимости от их квалификации, рабочих карт и их раздачу по лотерейной системе подобно американским грин-картам.

Для каждой категории иностранных работников будут свои условия въезда и пребывания в стране. Наиболее ценной группой станут высококвалифицированные специалисты, которым предлагается максимально облегчить процесс получения нужных документов. Инициатива по введению аналога грин-карты направлена именно на них.

По мнению авторов доклада, в России также нужна новая система рабочих виз, позволяющих въехать в страну по приглашению от работодателя, и рабочих карт, с помощью которых можно быстрее получить разрешение на работу и вид на ​жительство.

Помимо этого, эксперты предложили ввести систему специальных «контрактов», согласно которым мигрант обязуется выучить русский язык, основы государственности и права, а взамен сможет претендовать на вид на жительство и рабочее место. При успешной сдаче экзаменов и в отсутствие судимости мигрант сможет получить российское гражданство.