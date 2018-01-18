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103 человека погибли в результате взрыва автомобиля в правительственном квартале Кабула

28.01.2018 15:33|ПсковКомментариев: 0

В результате взрыва автомобиля в правительственном квартале Кабула погибли 103 человека. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные властей.

27 января в Кабуле взорвалась бомба внутри скорой помощи, когда машина приблизилась к контрольно-пропускному пункту полиции, пишет «Газета.Ru».

По последним данным, пострадали 235 человек, среди которых множество полицейских. Власти не уточняют их количество.

Ответственность взяло на себя радикальное движение «Талибан».

Добавим, что во время теракта в Кабуле находился глава Центрального командования США.

Источник: Псковская Лента Новостей
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