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Премьер Эстонии призывает отказаться от сезонного перевода стрелок часов в Евросоюзе

Европейский союз должен обсудить вопрос об отказе от перехода на сезонное время, считает премьер-министр Эстонии Юри Ратас, пишет «Интерфакс».

«По оценкам ученых, перевод дважды в год часовых стрелок негативно влияет на здоровье и ритмы сна людей. Это всегда вызывает и проблемы, прежде всего, с организацией международного труда и транспортными графиками», - сказал глава правительства в понедельник в интервью газете «Ээсти пяевалехт» (Eesti Paevaleht).

«Исторические причины (например, экономия энергии) при использовании летнего и зимнего времени больше не является учитываемым фактором пользы», - считает Ю.Ратас.

Комментируя прозвучавший на минувшей неделе призыв Финляндии к Евросоюзу прекратить перевод стрелок дважды в год, он отметил, что, «разумеется, немыслимо, что каждое государство-член ЕС начнет самостоятельно решать этот вопрос». «Использование летнего или зимнего времени или отказ от него необходимо решать сообща», - подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил, что в 2000 и 2001 годах Эстония не переходила на летнее время, но так как это вызвало проблемы в общении с ЕС, переход на летнее время восстановили в 2002 году.