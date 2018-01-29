В России и мире

ФАС ужесточит наказание за незаконное использование символики FIFA

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разослала в свои региональные подразделения распоряжение (копия есть у «Известий») о штрафах за незаконное использование бренда FIFA.

Согласно документу, процедура штрафования должна быть ускорена «в связи со значимостью данной категории нарушений». Рекомендованный срок - «в пределах 1–3 суток с момента поступления заявления о факте нарушения».

«Нарушением будет являться любое использование символики FIFA и ЧМ-2018, не согласованное с FIFA», - пояснили «Известиям» в пресс-службе ФАС.

Ответственность за недобросовестную конкуренцию предусмотрена ст. 14.33 КоАП РФ («Недобросовестная конкуренция»), пояснили в ФАС.

Сумма штрафа для должностного лица может составить 12–20 тыс. рублей, для юрлица - 100–500 тыс. рублей либо 1-15% суммы выручки правонарушителя от реализации товара или услуги (но не менее 100 тыс. рублей).