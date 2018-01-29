В России и мире

Россиянам пообещали дешевые отечественные смартфоны

Российская компания Pixelphone, связанная с китайским производителем мобильных устройств Meizu, планирует выпустить на отечественный рынок смартфоны под собственным брендом, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Mobiltelefon.

Модель Pixelphone M1 должна будет относиться к бюджетному сегменту устройств и стоить не дороже 10 тысяч рублей. Смартфон будет иметь оригинальный дизайн.

Он будет оснащен экраном с соотношением сторон 18:9, датчиком отпечатка пальца, основной двойной камерой и фронтальной камерой со вспышкой. Выпускаться смартфон будет в золотом, синем и черном исполнении.

Планируется и выпуск модели Pixelphone S1, которая будет иметь более слабые характеристики. В будущем планируется выпуск моделей ixelphone M2, M3, S2, S3, X1, X2 и X3.