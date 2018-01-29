В России и мире

В Польше запретили торговать по воскресеньям

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об ограничении торговли в воскресенье, сообщает «Газета.Ru».

По имеющейся информации, ограничения будут вводиться постепенно с 1 марта 2018 года. До конца этого года можно будет торговать в первое и последнее воскресенья месяца, а со следующего года - один раз в месяц. С 2020 года торговля по воскресеньям будет запрещена всегда, кроме семи выходных дней в году.

Вводимые законом ограничения не коснутся пекарен, кондитерских, автозаправок, цветочных магазинов, сувенирных лавок, киосков, почтовых учреждений, аэропортов и вокзалов. В случае несоблюдения запрета нарушителю грозит штраф в размере от 1 тысячи до 100 тысяч злотых (от €240 до €24 тысяч). Если такое повторится еще раз, нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы.