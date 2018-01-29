В России и мире

Евросоюз отказался от усиления антироссийских санкций

Европейский союз принял решение не поддерживать усиление антироссийских санкций. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым, передает во вторник, 30 января, ТАСС.

Так он прокомментировал «кремлевский список», который ранее распространило Министерство финансов США.

Как пишет «Лента.ру», Мишель отметил, что хотя между ЕС и Россией существуют разногласия, необходимо «открыть диалог» между сторонами и построить плодотворные отношения.

«Я ему (Медведеву - прим. ред.) также заявил, что в Евросоюзе мы много говорим о России, но не разговариваем с ней, не общаемся с ней. В будущем, мне кажется, было бы полезным расширить этот диалог, сделать его более структурным», - цитирует бельгийского премьера РИА Новости.

«Кремлевский список» был опубликован Минфином США 30 января. В него попали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, 96 олигархов, а также руководство администрации президента России, все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии. В американском ведомстве отметили, что на фигурантов доклада не распространяются никакие ограничения и запреты, однако санкции в отношении них могут быть наложены позднее.