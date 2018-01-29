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США будут оказывать зарубежную помощь только друзьям - Трамп

Конгресс США должен принять специальный закон, в соответствии с которым зарубежная помощь будет предоставляться только дружественным странам, заявил президент Дональд Трамп.

«Сегодня я прошу Конгресс принять закон, который поможет обеспечить, чтобы доллары зарубежной помощи Америки служили американским интересам, поступали только ее друзьям», - завил он в обращении к парламенту, пишет «Интерфакс».

Президент, поясняя свою просьбу к Конгрессу, отметил, что после принятия решения о признании Иерусалима столицей Израиля «десятки стран проголосовали на сессии Генеральной ассамблеи ООН против суверенного права Америки, касающегося признания».

При этом, подчеркнул Д.Трамп, «ежегодно американские налогоплательщики направляют в качестве помощи этим странам $20 млрд».