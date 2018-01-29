В России и мире

СК проверяет информацию о наезде депутатского автомобиля на школьницу

Следственное управление СКР по Вологодской области начало доследственную проверку по сообщению СМИ о наезде автомобиля председателя комитета по аграрному комплексу и продовольствию Заксобрания Вологодской области Владимира Буланова на несовершеннолетнюю девушку, сообщается на сайте управления.

«По данным средств массовой информации, 29 января на улице Ленинградской в Вологде автомашина под управлением депутата Законодательного собрания области при повороте со стороны улицы Псковской совершила наезд на 15-летнюю школьницу», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, а также оценить степень тяжести вреда здоровью пострадавшей, направленной с ушибами на амбулаторное лечение. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.