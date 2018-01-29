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Facebook запретила рекламу ICO и криптовалют

Крупнейшая социальная сеть мира Facebook запретила всю рекламу криптовалют, первичных размещений токенов (ICO) или бинарных опционов.

Как говорится в сообщении в официальном блоге Facebook, компания не допустит публикации рекламы «финансовых продуктов и услуг, которые часто связывают с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения», пишет «Интерфакс».

Объявления, нарушающие новые правила Facebook, будут удаляться не только из основного приложения, но и везде, где Facebook продает рекламные возможности, в том числе в Instagram и сети Audience Network, размещающей рекламу в сторонних приложениях.

«Правила осознанно допускают широкую трактовку, пока мы работаем над совершенствованием возможностей выявления обманных и вводящих в заблуждение методов рекламы», - написал один из техдиректоров Facebook по рекламе Роб Летерн.