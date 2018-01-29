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Умер первый украинский космонавт

Первый украинский космонавт Леонид Каденюк скончался на 68-м году жизни, сообщает «Громадське» со ссылкой на департамент здравоохранения Киева.

Каденюку стало плохо в киевском парке Царское Село. Скорая приехала незамедлительно, однако космонавт скончался до прихода врачей.

Как пишет «Газета.Ru», с 19 ноября по 5 декабря 1997 Каденюк совершил космический полет на американском корабле «Колумбия» миссии STS-87 NASA. Во время пребывания в космосе он выполнял эксперименты на растениях в рамках совместных украинско-американских исследований.