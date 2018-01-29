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В России и мире

Сноуден, «Новая газета» и курдское ополчение выдвинуты на Нобелевскую премию мира

01.02.2018 08:12|ПсковКомментариев: 0

 Российские правозащитники и журналисты, экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден и курдское ополчение «пешмерга» были выдвинуты норвежскими депутатами на Нобелевскую премию мира 2018 года. Об этом сообщило в среду Норвежское телеграфное бюро, пишет ТАСС.

Парламентарий от Социалистической левой партии Норвегии Петтер Эйде заявил журналистам, что номинировал на награду сотрудницу российской «Новой газеты» Елену Милашину, основательницу правозащитного центра «Мемориал» Светлану Ганнушкину и представительницу российской правозащитной группы «Комитет по предотвращению пыток» Ольгу Садовскую. В ноябре 2017 года «Комитет по предотвращению пыток» и «Новая газета» получили премию им. Сахарова, которая присуждается Норвежским Хельсинкским комитетом и была вручена в Осло Милашиной и Садовской. Лауреат шведской премии «За достойный образ жизни» Ганнушкина ранее неоднократно выдвигалась на Нобелевскую премию мира, в том числе и нынешним премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг. По мнению Эейде, лауреатами награды могут быть объявлены все три россиянки, что допускается правилами присуждения премии.

Политик также выдвинул на премию мира живущего сейчас в России экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена. В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб. Депутатами Социалистической левой партии были также номинированы Европейский суд по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которому премию мира присуждали уже дважды - в 1954 и 1981 годах, а также обладающая весьма неоднозначной репутацией сирийская НПО «Белые каски».

Депутат норвежского парламента от правящей в составе коалиции правой Партии прогресса Химаншу Гулати (выходец из семьи индийских иммигрантов) заявил сетевому изданию Nettavisen, что выдвинул на премию мира курдские военизированные формирования «пешмерга». По словам Гулати, курдские ополченцы внесли весомый вклад в «борьбу с главным врагом человечества» - террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). По мнению депутата, бойцы «пешмерга» заслуживают именно премии мира, хотя и вели борьбу с ИГ с оружием в руках.

31 января - последний день, когда принимаются номинации на Нобелевскую премию мира 2018 года, лауреата которой объявят в октябре. В последние годы на премию ежегодно выдвигают от 200 до 400 человек и организаций. По сложившейся традиции, списки номинантов не публикуются, но каждый год сведения о выдвижении тех или иных кандидатов неизбежно попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования. Это бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов и университетские профессора.

Сноуден, «Новая газета» и курдское ополчение выдвинуты на Нобелевскую премию мира

Российские правозащитники и журналисты, экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден и курдское ополчение «пешмерга» были выдвинуты норвежскими депутатами на Нобелевскую премию мира 2018 года. Об этом сообщило в среду Норвежское телеграфное бюро, пишет ТАСС.

Парламентарий от Социалистической левой партии Норвегии Петтер Эйде заявил журналистам, что номинировал на награду сотрудницу российской «Новой газеты» Елену Милашину, основательницу правозащитного центра «Мемориал» Светлану Ганнушкину и представительницу российской правозащитной группы «Комитет по предотвращению пыток» Ольгу Садовскую. В ноябре 2017 года «Комитет по предотвращению пыток» и «Новая газета» получили премию им. Сахарова, которая присуждается Норвежским Хельсинкским комитетом и была вручена в Осло Милашиной и Садовской. Лауреат шведской премии «За достойный образ жизни» Ганнушкина ранее неоднократно выдвигалась на Нобелевскую премию мира, в том числе и нынешним премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг. По мнению Эейде, лауреатами награды могут быть объявлены все три россиянки, что допускается правилами присуждения премии.

Политик также выдвинул на премию мира живущего сейчас в России экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена. В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб. Депутатами Социалистической левой партии были также номинированы Европейский суд по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которому премию мира присуждали уже дважды - в 1954 и 1981 годах, а также обладающая весьма неоднозначной репутацией сирийская НПО «Белые каски».

Депутат норвежского парламента от правящей в составе коалиции правой Партии прогресса Химаншу Гулати (выходец из семьи индийских иммигрантов) заявил сетевому изданию Nettavisen, что выдвинул на премию мира курдские военизированные формирования «пешмерга». По словам Гулати, курдские ополченцы внесли весомый вклад в «борьбу с главным врагом человечества» - террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). По мнению депутата, бойцы «пешмерга» заслуживают именно премии мира, хотя и вели борьбу с ИГ с оружием в руках.

31 января - последний день, когда принимаются номинации на Нобелевскую премию мира 2018 года, лауреата которой объявят в октябре. В последние годы на премию ежегодно выдвигают от 200 до 400 человек и организаций. По сложившейся традиции, списки номинантов не публикуются, но каждый год сведения о выдвижении тех или иных кандидатов неизбежно попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования. Это бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов и университетские профессора.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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