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Путин в Ростове-на-Дону проведет президиум Госсовета и даст старт работе энергоблока Ростовской АЭС

Президент РФ Владимир Путин в четверг совершит рабочую поездку в Ростов-на-Дону, где проведет заседание президиума Государственного совета по вопросу «О развитии промышленного потенциала регионов России», сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе поездки Владимир Путин осмотрит новый международный аэропорт "Платов" и посетит производственное объединение "Ростсельмаш", где ознакомится с новыми образцами сельскохозяйственной техники», - говорится в сообщении.

Также глава государства в режиме видеоконференции даст старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС и пообщается с работниками станции, информирует пресс-служба.