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ФСБ задержала звезду сериала «Детективы»

В Москве сотрудники ФСБ задержали актера, исполнителя главной роли в сериале «Детективы» Алексея Насонова. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, обыск и задержание 30 января проводили сотрудники управления «М» ФСБ (отвечает за контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы страны).

По данным «Росбалта», актер был задержан в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Как заявил источник агентства, в ФСБ сочли, что Насонов и его подчиненные передают клиентам запрещенную информацию. Речь, в частности, идет о детализации телефонных разговоров.

СМИ писали, что до 2006 года Насонов работал участковым в Москве. Затем он снялся в «Детективах» (сериал показывали по «Первому каналу» с 3 января 2006 года по 16 сентября 2011 года, сейчас транслируется по «Пятому каналу»). Позже актер открыл «Детективное агентство Алексея Насонова».