В России и мире

Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток

Пресненский районный суд Москвы признал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взяток в особо крупном размере. Соответствующее решение огласила 1 февраля судья Татьяна Васюченко, сообщает телеканал «Дождь».

По версии следствия, Белых несколькими траншами получил 600 тысяч евро, часть этой суммы он получил от немецкого бизнесмена Юрия Судхаймера за покровительство его предприятию - Нововятскому лыжному комбинату. Судхаймер подтвердил это в суде, где давал показания как свидетель. Белых объяснял, что брал не взятку, а деньги на нужды города и речь шла о тысячах рублей, а не евро.

Согласно обвинению, первые 200 тысяч евро Белых передал первый владелец компании Альберт Ларицкий. А оставшиеся деньги платил немецкий бизнесмен Юрий Судхаймер.

Сам Белых вину в суде не признавал и утверждал, что его подставили сотрудники ФСБ - в том числе генерал Олег Фоектистов.

Белых утверждает, что денег от Ларицкого он не брал. А с Судхаймеров действительно говорил о деньгах, но не о евро, а о рублях. И предлагал внести бизнесмену 200 тысяч рублей в счет одного из местных фондов, чтобы они пошли на благотворительность - ремонт фасадов, памятников и бордюров в городе.

Защита Белых просила суд вызвать для допроса Олега Феоктистова, который руководил руководил оперативно-розыскными мероприятиями по делу бывшего губернатора. По словам адвоката Андрея Грохотова, Феоктистов давал указание на операцию в ресторане, где задержали Белых. Суд это ходатайство защиты отклонил. Феоктистов проходил свидетелем обвинения по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и давал в суде показания в закрытом режиме.

Задержали губернатора 24 июня 2016 году в Москве. Вскоре президент России Владимир Путин отстранил Белых от должности губернатора в связи с утратой доверия.

С момента задержания Белых находился под стражей. За время ареста у него усугубились проблемы со здоровьем. С середины января 2017 года заседания суда по его делу проходили в здании следственного изолятора «Матросская тишина», так как подсудимого перевели в медицинский блок по состоянию здоровья. Перед началом заседаний и в перерывах врачи ставили ему капельницу и мерили давление.