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Обустройство границы Эстонии с Россией обойдется в 2,5 раза дороже ранее запланированного

Обустройство и модернизация границы Эстонии с Россией обойдется в 2,5 раза дороже, чем было запланировано ранее, пишет «Интерфакс».

Как сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел Эстонии, глава ведомства Андрес Анвельт (Andres Anvelt) получил в четверг от департамента полиции и пограничной охраны калькуляцию расходов на восточную границу, согласно которой обустройство границы по расчетам на февраль 2015 года должно было обойтись в 79 млн евро. Однако нынешние расчеты указывают, что реализация проектов обойдется на 118 млн евро дороже.

МВД инициировало проведение аудита, чтобы выяснить, почему разница в ценах столь велика.

Глава МВД заверил, что, несмотря на это, обустройство восточной границы Эстонии продолжится, как и в прежние годы. Продолжатся и запланированные на этот год работы.

«Эстония получит наилучшую для себя восточную границу, которая одновременно является и внешней границей как Европейского Союза, так и НАТО и здесь никаких послаблений не предвидится. В то же время, создавшуюся ситуацию обязательно надо обсудить в правительстве», - заявил А.Анвельт.

В пятницу утром cо строительством восточной границы на месте ознакомятся премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) и А.Анвельт.

Как сообщил ранее СМИ ныне бывший министр внутренних дел Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur), к 100-летнему юбилею государства, которое отмечается в феврале 2018 года, должна быть готова вся пограничная инфраструктура, а часть работ по техническому обеспечению и строительству объектов внутри государства будет продолжена в 2019 году.

На протяжении 135 километров сухопутной границы предполагается установить электронную охранную систему, здесь будут использоваться беспилотники, любое пересечение границы будет фиксироваться сенсорами. Будет завершено и строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении примерно 90 километров. На остальных участках естественным помощником пограничников станут реки и болота, где нет практического смысла и необходимости строить возводить ограждение.