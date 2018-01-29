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Названы имена новых ведущих программы «Орел и Решка»

01.02.2018 22:45|ПсковКомментариев: 0

Новыми ведущими программы «Орел и Решка» на телеканале «Пятница!» станут Мария Гамаюн и Ольга Антипова. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала в четверг, 1 февраля.

Как пишут «Известия», актриса Мария Гамаюн будет вести Морской сезон программы, а финал «Орел и Решка. Россия» достанется девушке из Абакана Ольге Антиповой, не имеющей опыта работы на телевидении. Обе девушки были выбраны по результатам кастинга, который проводил руководитель канала Николай Картозия. Отмечается, что шанс стать ведущей имела любая девушка, как профессиональная ведущая, так и просто поклонница проекта.

Мария Гамаюн закончила ВГИК, снималась в сериалах «Кухня» и «Чернобыль», а также является активным Instagram-блогером.

23-летняя Ольга Антипова преподает музыку по классам фортепьяно и гитары, а также ведет Instagram, где и поблагодарила своих подписчиков за поздравление с участием в новом проекте.

 

Ребята, я еще не пришла в сознание, так как узнала об этом вместе с вами. Спасибо большое за ваши слова, я всё еще не верю, что это происходит со мной! Я благодарю команду Пятницы за доверие, а вас благодарю за поддержку!!! Я еще не поняла уровень счастья, (пока что только уровень трудностей)))) ), но я обещаю, что в выпусках с моим участием я сделаю всё, что в моих силах! Я вас не подведу! #шок #рилишок #орелирешка

Публикация от Olga Antipova (@olulunya)

Ранее прежние ведущие Леся Никитюк и Регина Тодоренко покинули телепроект о путешествиях.

Источник: Псковская Лента Новостей
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