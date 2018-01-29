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Никиту Белых отправили в колонию на восемь лет

Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам лишения свободы. Об этом в четверг, 1 февраля, из зала суда сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Осужденному также назначен штраф в размере 48 миллионов рублей и запрет занимать госдолжности на протяжении трех лет.

Подсудимый слушал приговор стоя, несмотря на то, что судебное заседание несколько раз прерывалось из-за его плохого самочувствия.

Никиту Белых признали виновным в получении взятки на сумму в 400 тысяч евро у бизнесмена Юрия Зудхаймера в 2014-2016 годах. При этом суд снял с Белых обвинение в вымогательстве взятки в 200 тысяч евро у бизнесмена Альберта Ларицкого в 2012 году.