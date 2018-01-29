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МЧС отстранили от участия в параде на Красной площади

Министерство обороны РФ приняло решение изменить состав участников парада 9 мая. В 2018 году по Красной площади впервые пройдет колонна бронеавтомобилей Росгвардии, в которую войдут «Тигр», Урал-432009 и «Патруль».

При этом, согласно плану парада (есть у «Известий»), от участия в мероприятии отстранены представители МЧС. Из документа вычеркнут расчет Академии гражданской защиты. На полях стоит подпись начальника Генштаба Валерия Герасимова.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, ситуация стала следствием скандала с курсантами Академии гражданской защиты, которые выложили в Сеть видео в поддержку студентов Ульяновского института гражданской авиации.

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«Военное ведомство очень резко отреагировало на шумиху вокруг скандальных видеозаписей, - сказал Шурынин «Известиям». - При этом руководство ведомства отказалось наказать участников клипа».