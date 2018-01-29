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Министерство одиночества предложила создать Валентина Матвиенко

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала одиночество одной из самых больших проблем современного общества и предложила создать специальное министерство, которое будет ее решать, пишет «Фонтанка».

Создать такое ведомство Валентина Матвиенко предложила во время встречи с тружениками социальной сферы села. Она посетовала, что предыдущая ее инициатива по созданию министерства счастья поддержки не нашла и теперь на очереди одиночество.

К слову, идея не нова и уже реализована в Великобритании. Там такое ведомство создано по инициативе премьер-министра Терезы Мэй. Ведомство появилось после исследования Красного Креста, которое показало, что от одиночества страдает каждый седьмой британец вне зависимости от пола, возраста, социального положения и расы.