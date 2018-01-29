В России и мире

Поставлен рекорд пребывания в космосе в российских скафандрах

Космонавты «Роскосмоса» Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, выйдя в открытый космос, заменили на Международной космической станции модуль антенны системы «Луч».

Как передает из Центра управления полетами корреспондент «Интерфакса», космонавты демонтировали приёмное устройство и установили новый приёмный модуль широкополосной системы связи на приборном блоке остронаправленной антенны, которая расположена на поверхности агрегатного отсека служебного модуля «Звезда».

Как сообщили в Центре общественных коммуникаций госкорпорации «Роскосмос», установка нового приемного устройства позволит в будущем обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации с российского сегмента МКС на наземные пункты слежения через спутники российской многофункциональной ретрансляционной системы «Луч».

Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров поставили рекорд пребывания человека в российских скафандрах в открытом космосе.

«Побит рекорд 2013 года. Космонавты провели в российских скафандрах в открытом космосе более 8 ч 7 минут», - объявили по трансляции, сопровождавшей выход в открытый космос.