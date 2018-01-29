В России и мире

YouTube будет помечать ролики государственных СМИ

Видеохостинг YouTube начнет помечать видеоролики тех СМИ, которые получают финансирование от государства или от общественных организаций. Как пишет РБК, об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном блоге компании.



«Большой целью для нас в 2018 году является обеспечение большей прозрачности во всем мире для нашего сообщества создателей видеороликов, рекламодателей и зрителей. <...> Наша цель - предоставить пользователям дополнительную информацию, чтобы помочь им лучше понимать источники потребляемого ими новостного контента», - следует из сообщения компании.

Пока эта функция будет доступна только для американских пользователей, но специалисты видеохостинга планируют в дальнейшем расширить ее географических охват. Также пользователи смогут отправить разработчикам отзыв с помощью формы обратной связи.