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Путину передали список бизнесменов, желающих вернуться в Россию из Великобритании

Президенту РФ Владимиру Путину передан список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но сейчас скрывающихся от российского правосудия в Великобритании. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который находится с визитом в Великобритании.

Бизнес-омбудсмен не стал сообщать фамилии предпринимателей из списка, но уточнил, что их там более десятка, и список окончательно не сформирован, потому что «продолжают поступать обращения». В шести зарубежных странах, в том числе в Великобритании, открылись пункты по приему таких обращений.

По словам правозащитника, дела фигурантов списка очень похожи: все они «успели уехать и не попали в СИЗО под меру пресечения». Далее обычно против них заводится уголовное дело, затем оно приостанавливается и обвиняемых объявляют в розыск. «Некоторые люди по 20 лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает висеть»,— заявил господин Титов.

По его словам, судебные дела уехавших бизнесменов возможно пересмотреть. Ранее правозащитник заявлял, что будет ходатайствовать об исключении из списков Интерпола российских предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной.