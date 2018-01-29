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В Латвии граждане России и Эстонии получили сроки за переправку мигрантов

Алуксненский районный суд Латвии приговорил граждан Эстонии и России, обвиняемых в переправке через границу 17 нелегальных мигрантов, к реальным тюремным срокам. Подсудимые наказаны лишением свободы на срок от трех до шести лет, сообщает РИА Новости.

Один из граждан Эстонии также обвинялся в том, что предлагал взятку государственному должностному лицу, чтобы переправить нелегальных иммигрантов из России в Латвию.

В марте прошлого года пограничники вместе с полицейскими задержали в Инчукалнском крае пять автомобилей, на которых российско-латвийскую границу незаконно пересекли 17 граждан Вьетнама.

За незаконное перемещение иммигрантов были задержаны пять водителей автомобилей — четыре гражданина Эстонии и один гражданин России.