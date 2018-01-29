В Москве прошел самый сильный снегопад за всю историю метеонаблюдений, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Гидрометцентр. За 36 часов выпало больше месячной нормы осадков.
Из-за снегопада в Москве повалены более двух тысяч деревьев. В результате падения дерева и обрыва линии электропередачи погиб один человек, всего из-за стихии, по словам мэра Сергея Собянина, пострадали пятеро человек.
К ликвидации последствий сильного снегопада в Московском регионе подключились военные.
Как отмечает радио «Эхо Москвы», в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности (вероятность стихийных бедствий, нанесение ущерба из-за сильного снега, обледенения).
Снегопад начнет ослабевать лишь к утру понедельника, в Москве похолодает.