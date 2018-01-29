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iPhone X зависает при входящем вызове, жалуются владельцы

iPhone X становится неработоспособным при входящем вызове. Об этом рассказали владельцы смартфонов, отмечает «Росбалт». По их словам, они не могут принять или отклонить вызов, сообщает The Financial Times со ссылкой на сообщения пользователей, размещенные на форуме техподдержки Apple.

Как отмечается, iPhone X воспроизводит рингтон, после чего перестает реагировать на нажатия и зависает на 10 секунд.

В Apple заявили, что знают о проблеме и работают над ее решением, сообщает СМИ.

Ранее, в январе, пользователи iPhone X сообщили о том, что их волосы, а также бороды и усы застревают между дисплеем и корпусом смартфона.