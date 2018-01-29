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В Белоруссии покажут «Смерть Сталина»

В Белоруссии покажут запрещенный в России фильм «Смерть Сталина», передает «Интерфакс».

«Специалисты внутренней экспертной комиссии в ходе просмотра не выявили в фильме нарушений законодательства. Замечаний по прокату фильма не имеется», - сообщили в белорусском Министерстве культуры.

Прокат фильма «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи был приостановлен в Белоруссии в конце января в связи с проверкой Минкультуры.

Российское Минкультуры ранее приняло решение об отзыве прокатное удостоверения у фильма, что многие общественные деятели расценили как акт цензуры.

«Смерть Сталина» - сатирическая комедия, которая повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В фильме сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд .