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Племянник Евкурова случайно застрелился, когда чистил ружье

Житель сельского поселения Троицкое Сунженского района Ингушетии, который приходится племянником главе республики Юнус-Беку Евкурову, случайно смертельно ранил себя в голову во время чистки оружия, сообщил в среду агентству «Интерфакс-Юг» сотрудник администрации руководителя региона.

«В ночь на 7 февраля в селе Троицкое произошел несчастный случай. По предварительной информации, племянник Евкурова Хасан Евкуров был обнаружен у себя дома с огнестрельным ранением головы. Ранение он получил при чистке оружия», - сказал собеседник агентства.

По его словам, рядом с телом мужчины лежало охотничье ружье. Главная версия произошедшего - неосторожное обращение с оружием.

В настоящее время правоохранительные органы Ингушетии проводят необходимые следственные действия.