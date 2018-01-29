В России и мире

Гражданина Латвии подозревают в шпионаже в пользу России

Задержанный ранее гражданин Латвии подозревается в сборе информации о военных объектах страны и о ситуации на границе с РФ по заданию российских спецслужб, заявили в среду агентству BNS в Полиции безопасности республики.

Там отметили, что в интересах следствия не могут предоставить более подробную информацию, пишет «Интерфакс».

О задержании в прошлом году гражданина Латвии по подозрению в шпионаже стало известно в конце января, но тогда не сообщалось в пользу какой страны. Тогда в Полиции безопасности сообщили, что задержание подозреваемого в шпионаже и обыски на нескольких объектах были проведены 19 декабря. В тот же день был начат уголовный процесс о шпионаже. Кроме того, латвиец подозревается в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявлял, что активность иностранных спецслужб в Латвии последние годы выросла. Глава МВД сообщил, что интерес иностранных спецслужб вызывает увеличенный контингент НАТО в Латвии.

Тем временем, недавно о задержании трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России заявила и Литва.