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Возросшая стоимость стены на границе с Россией не испугала Эстонию

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что стена на границе с Россией будет построена несмотря на возросшую в несколько раз стоимость, сообщает «Интерфакс».

«В 2015 году общественности, членам парламента и правительства сообщили о стоимости обустройства границы в €79 млн. Теперь проектирование завершено и сообщается, что на строительство границы необходимо в 2,5-3 раза больше средств. Это стало неожиданностью. Но, безусловно, не означает, что строительство восточной границы будет остановлено. Этого не произойдет», - сказал Ратас во время беседы с депутатами парламента.

Общая протяженность границы составит 338 км. Из них сухопутная и речная граница составляет около 207 км, а озерная - 126 км.

Также премьер отметил, что в данный момент происходит этап проектирования. Впоследствии стоимость опять может измениться.