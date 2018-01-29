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В России впервые вышел на свободу пожизненно осужденный заключенный

Пожизненно заключенный и приговоренный ранее к расстрелу за жестокое убийство и расчленение 63-летний Анвар Масалимов вышел на свободу из колонии особо строгого режима «Полярная сова». Освобождение пожизненно заключенного произошло впервые в России, уточняет Газета.ру.

Решение об освобождении принято Вологодским областным судом. Анвар Масалимов добился переквалификации дела на «умышленное убийство без отягчающих обстоятельств» и собирается требовать компенсации.

В Федеральной службе исполнения наказаний подтвердили эту информацию и добавили, что освобождение Масалимова связано с изменением российского законодательства. «22 июня 2016 года в ИК-18 (исправительная колония «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе) поступил оригинал постановления Вологодского областного суда об освобождении осужденного М. на основании ст. 10 УК РФ от дальнейшего отбывания наказания в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного», - говорится в сообщении на официальном сайте ФСИН.

Добавим, что совершенное Масалимовым преступление стало уже вторым его убийством, а также было совершено в состоянии алкогольного опьянения, суд признал его особо опасным рецидивистом и назначил высшую меру наказания — смертную казнь. Масалимов несколько лет ожидал расстрела, но в 1998 году Ельцин указом президента заменил казнь на пожизненное заключение.

Суд, переквалифицируя дело Масалимова со статьи 102 на статью 103 УК РСФСР, исходил из того, что пожизненное заключение было назначено не приговором суда, а в порядке помилования президентским указом.

Соответственно, пересмотр не относился изначально к компетенции судебной власти, однако позднее суд постановил, что смягчение наказания возможно.

Будучи заключенным в «Полярной Сове», Масалимов заявлял, что в случае своего освобождения станет монахом. Выйдя из тюрьмы, он отправился в храм Святителя Дмитрия Ростовского в Москве, однако по прибытии в столицу отказался от идеи стать послушником. Он заявил, что хочет нанять адвокатов, чтобы потребовать через суд от государства жилья и денежной компенсации за превышение срока тюремного заключения. Сейчас местоположение освободившегося «пожизненного» преступника неизвестно.