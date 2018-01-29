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WADA назвало «приятной новостью» решение CAS о недопуске россиян к Олимпиаде

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сочло решение Спортивного арбитража в Лозанне (CAS), отклонившего жалобы 47 россиян на недопуск к Олимпиаде, «приятной новостью». Как пишет РБК, в заявлении организации отмечается, что суд таким образом поддержал «чистых» от употребления допинга спортсменов.



В WADA заявили, что организация приветствует решение суда. В заявлении подчеркивается, что CAS не увидел в решении МОК, отказавшегося приглашать россиян на Игры, какой-либо дискриминации. «Судьи CAS признали, что процесс отбора приглашенных олимпийских спортсменов из России (ОАР), организованный МОК, нельзя назвать санкцией, а скорее решением о приемлемости их участия», - заявили в организации. Также в WADA особо отметили, что в решении суда содержалось указание на государственную допинговую систему в России.

«Это решение является приятной новостью для WADA; такими же они будут для спортсменов и всех других людей, которые заботятся о чистоте спорта и честности Игр. Принятие этих решений перед церемонией открытия Игр в Пхёнчхане убедит спортсменов и других участников Олимпиады, что в ней участвуют только те российские спортсмены, которые соответствуют строгим антидопинговым критериям», - заявил глава WADA Крейг Риди.

Спортивный арбитражный суд 9 февраля отклонил апелляции 47 российских спортсменов, пожаловавшихся на отказ МОК пригласить их на Олимпиаду. Среди них были и 15 атлетов, с которых 1 февраля решением CAS были сняты введенные МОК санкции.



Международный олимпийский комитет уже выступил с поддержкой вердикта суда. В Федерации бобслея России, комментируя решение CAS, пообещали подать новые иски о возмещении материальных и моральных издержек спортсменов, заявив о «политическом подтексте» в действиях судей.