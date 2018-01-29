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Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ Псковской области

Американский и британский военные самолеты в четверг провели оперативную разведку у границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Как пишет «Интерфакс», по их сведениям, стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W с бортовым номером ZZ665 и позывным RFR7137, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии, осуществил полет вдоль границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии, а затем на обратном пути к северу от Калининградской области в небе Литвы и у российского побережья на юге Балтики.

Вслед за британским самолетом у южной границы Калининградской области в небе над Польшей провел разведку и американский самолет RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным ANEW27, который вылетел с британской авиабазы Милденхолл.

Затем стратегический разведывательный самолет ВВС США в течение нескольких часов курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии. По данным, имеющимся у «Интерфакса», его полет там продолжался более трех часов.

Кроме того, за Калининградской областью в четверг днем наблюдал натовский самолет дальнего радиолокационного наблюдения и управления E-3A Sentry AWACS, который кружил в небе на севере Польши.

Как сообщалось, накануне у южной границы Калининградской области был зафиксирован полет все того же стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и разведывательного самолета британских королевских ВВС Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ690. Во вторник у ее побережья также выполнял задание американский морской разведчик P-8A Poseidon.

По мнению наблюдателей, разведывательные полеты, которые в последние дни практически ежедневно совершают американские самолеты вблизи границ Калининградской области, связаны с сообщениями о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Президент Литвы Даля Грибаускайте в понедельник заявила, что Россия разместила в Калининградской области «Искандеры» и намерена оставить их в области на постоянной основе. Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил их размещение в Калининградской области.